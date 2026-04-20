守田英正がスポルティングで1年5か月ぶりのゴール!! リーグ直近4戦1G2A
スポルティングのMF守田英正が19日、ポルトガル・リーグ第30節のベンフィカ戦でクラブでは2024年11月以来となるゴールを決めた。チームは1-2で敗れている。
2試合ぶりの先発となった守田だが前半25分、CKの守備時にハンドを取られてPKを与えてしまった。守田は後方から押されていたことをアピールするも判定は変わらず、このPKを決められて先制を許した。
それでも守田は後半27分、DFゼノ・デバストのアーリークロスにファーサイドで反応。ジャンピングヘッドでゴール右に流し込み、今季初ゴールで同点とした。守田は後半43分までプレー。だがスポルティングは後半アディショナルタイムの失点で1-2の敗戦を喫した。
もっとも守田はリーグの直近4試合で1ゴール2アシストの活躍。ワールドカップメンバー争いが注目されるなかで結果を残している。
2試合ぶりの先発となった守田だが前半25分、CKの守備時にハンドを取られてPKを与えてしまった。守田は後方から押されていたことをアピールするも判定は変わらず、このPKを決められて先制を許した。
それでも守田は後半27分、DFゼノ・デバストのアーリークロスにファーサイドで反応。ジャンピングヘッドでゴール右に流し込み、今季初ゴールで同点とした。守田は後半43分までプレー。だがスポルティングは後半アディショナルタイムの失点で1-2の敗戦を喫した。
もっとも守田はリーグの直近4試合で1ゴール2アシストの活躍。ワールドカップメンバー争いが注目されるなかで結果を残している。
ダービーでやってのけた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 19, 2026
宿敵ベンフィカとの大一番で魅せた
守田英正 値千金の同点ヘッド‼️
ポルトガルリーグ第30節
スポルティング×ベンフィカ
DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/NVM3sn6xQl