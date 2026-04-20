ダービーでやってのけた



宿敵ベンフィカとの大一番で魅せた

守田英正 値千金の同点ヘッド‼️



ポルトガルリーグ第30節

スポルティング×ベンフィカ

DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/NVM3sn6xQl