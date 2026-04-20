大滝詠一『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』開催決定

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珠玉のメロディが、今再び鳴り響く。日本ポップス界の巨人・大滝詠一へ捧ぐ、至高のトリビュート公演が開催されることが決定した。

■響け永遠のメロディ！ 大滝詠一へ捧ぐ至高の夜

2026年は6月13日に会場をTOYOTA ARENA TOKYOに移して開催される、国内最大規模の国際音楽賞＝MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）。最新のミュージックシーンにおける作品やアーティストたちを顕彰する授賞式を前に、日本の音楽業界へ多大なる貢献をした偉大な音楽家へのリスペクトを表現するコンサートが行われる。

MAJを象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に選ばれた2025年のYELLOW MAGIC ORCHESTRA（YMO）に続き、今年は大滝詠一のトリビュート公演を編成。

フィル・スペクター、ブライアン・ウィルソン、エヴァリー・ブラザーズら1960年代のアメリカンポップスへの憧憬を日本的な感性と交配させた再解釈で独自のサウンドを構築した大滝詠一は、日本の音楽史を語るうえで最重要人物のひとりであり、都会的で洗練されたサウンドとノスタルジックなメロディを包含する彼の音楽は、今なお国内外のアーティストたちのインスピレーションの源泉となっている。

また、音楽レーベル「ナイアガラ・レコード」の創設、録音・ミックス・プロデュースなどを自ら行うDIY的なスピリットは、のちのインディーズや宅録といったポップカルチャーにも多大な影響をもたらした。

日本の音楽を広く世界に発信するための国際音楽賞の開催にあたり、その架け橋となり得る名曲の数々とプロデューサーとして築いた音楽的遺産を世代やジャンル、国境を超えて、大滝詠一の音楽が持つ普遍性と先進性を、縁の深いアーティストや現代のミュージックシーンで活躍するアーティストたちが掘り下げ、あらたな文脈で届ける。

時代を超えて愛される“ナイアガラサウンド”の魔法に包まれる、奇跡の夜。その感動を、ぜひ会場で体験しよう。

さらに、6月10日には2025年に開催された『大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート』の模様を収録したBlu-rayもリリースされる。

(C)THE NIAGARA ENTERPRISES INC.

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』

06/10（水）東京・SGCホール有明

出演：伊藤銀次、稲垣潤一、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバート …and more

NIAGARA’S CLUB BAND：井上鑑（音楽監督/Key）、高水健司（Ba/「高」は、はしごだかが正式表記）、上原“ユカリ”裕（Dr）、今剛（Gu）、土方隆行（Gu）、三沢またろう（Percussion） …and more

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live ＆ 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_ohtaki

大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/