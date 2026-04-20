20日前引けの日経平均株価は反発。前週末比569.55円（0.97％）高の5万9045.45円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は716、値下がりは784、変わらずは70。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を181.02円押し上げ。次いでファストリ <9983>が61.14円、中外薬 <4519>が47.47円、ファナック <6954>が45.25円、東エレク <8035>が40.23円と続いた。



マイナス寄与度は53.1円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が40.98円、信越化 <4063>が23.8円、良品計画 <7453>が8.78円、セコム <9735>が4.76円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は機械で、以下、繊維、空運、輸送用機器が続いた。値下がり上位には鉱業、海運、電気・ガスが並んだ。



株探ニュース