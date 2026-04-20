20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比6.1％減の1775億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％減の1348億円だった。



個別ではグローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> 、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> など41銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が5.46％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が3.47％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.46％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.45％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.05％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.44％安、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は4.05％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.69％安と大幅に下落した。



日経平均株価が569円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金837億6000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1325億5100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が138億3100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が83億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が71億3400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億6800万円の売買代金となった。



株探ニュース