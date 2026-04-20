夏木マリ「セクシーな路線でもっていかれた」“トンネル時代”の20代振り返る「すごい嫌だった」
俳優の夏木マリ（73）が、19日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。“トンネル時代”だったという20代の頃を振り返った。
【写真】“トンネル時代”を乗り越えて…髪型がかっこいい夏木マリ
1973年に「絹の靴下」がヒットしたものの、その後8年間は地方のキャバレー回りを続けてきたという夏木。21歳の頃について「あの時は夢も希望もない。私のトンネル時代だった。いわば不貞腐れの時代」と振り返った。
さらに「セクシーな路線でもっていかれた。流されるままの20代。思い描いていたイメージとは違う生活だった。すごい嫌だった」という。
それでも「ヤケクソだったが、やめようという気持ちはなかった」といい、「どこかに自分の夢があった」として、希望を持ち続けたそう。“女性が憧れる女性”として現在も活躍している姿に共演者もうなずいて話を聞いていた。
【写真】“トンネル時代”を乗り越えて…髪型がかっこいい夏木マリ
1973年に「絹の靴下」がヒットしたものの、その後8年間は地方のキャバレー回りを続けてきたという夏木。21歳の頃について「あの時は夢も希望もない。私のトンネル時代だった。いわば不貞腐れの時代」と振り返った。
さらに「セクシーな路線でもっていかれた。流されるままの20代。思い描いていたイメージとは違う生活だった。すごい嫌だった」という。
それでも「ヤケクソだったが、やめようという気持ちはなかった」といい、「どこかに自分の夢があった」として、希望を持ち続けたそう。“女性が憧れる女性”として現在も活躍している姿に共演者もうなずいて話を聞いていた。