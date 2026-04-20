マギー、春の“超ミニスカ”モノトーンコーデ披露に反響「足なげぇ〜」「かわ美脚」「こんな衣装も、かっこよく着こなし、最高」
モデルのマギー（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。「春コーデ」とつづり、美脚まぶしい“超ミニ”スタイルのモノトーンコーデを披露した。
【全身ショット】「足なげぇ〜」「かわ美脚」“超ミニスカ”春コーデ披露のマギー
ジャケットは「RICK OWENS ONLINE（リック・オウエンス・オンライン）」、シャツは「Louis Vuitton（ルイ･ヴィトン）」、超ミニ丈のスカートは「DIOR（ディオール）」などと着用アイテムについても紹介。
ラグジュアリーなブランド品をさらりと着こなし、モデル然としたさすがの存在感を放っている。
コメント欄には「か！か！かっわいいー!!!眼福です」「足なげぇ〜羨ましい！」「かわ美脚」「お美しいです」「こんな衣装も、かっこよく着こなし、最高」などと、さまざまな声が寄せられている。
【全身ショット】「足なげぇ〜」「かわ美脚」“超ミニスカ”春コーデ披露のマギー
ジャケットは「RICK OWENS ONLINE（リック・オウエンス・オンライン）」、シャツは「Louis Vuitton（ルイ･ヴィトン）」、超ミニ丈のスカートは「DIOR（ディオール）」などと着用アイテムについても紹介。
ラグジュアリーなブランド品をさらりと着こなし、モデル然としたさすがの存在感を放っている。
コメント欄には「か！か！かっわいいー!!!眼福です」「足なげぇ〜羨ましい！」「かわ美脚」「お美しいです」「こんな衣装も、かっこよく着こなし、最高」などと、さまざまな声が寄せられている。