ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンが独走で２連覇を達成した。１９日にホームでシュツットガルトに４―２で勝利。２位ドルトムントとの勝ち点差を１５に広げ、４試合を残して通算３５度目となるリーグ制覇を決めた。日本代表ＤＦ伊藤洋輝（２６）はセンターバックでフル出場。２得点に絡む活躍でチームの優勝決定に大きく貢献した。

バイエルンは前半２１分に先制点を許したものの、１０分後に伊藤からのパスを受けたＭＦジャマル・ムシアラがドリブル突破からクロスを上げ、ＭＦラファエル・ゲレイロが右足で合わせて同点に追いつく。さらに前半に２点を追加してリードを広げた。

後半７分には右ＣＫから伊藤が折り返し、ＭＦレオン・ゴレツカが放ったシュートを相手ＧＫが阻止。そのこぼれ球をＦＷハリー・ケインが左足で押し込んでダメ押しのゴールを決めた。後半４３分に１点を返されたが、バイエルンが逃げ切って歓喜の瞬間を迎えた。

ドイツ紙「ビルト」（電子版）はバイエルンの優勝を詳報。コンパニ監督が「最高の気分だ。この瞬間を迎えるために、何年も前から多くの努力を重ねてきた。しかし、まだ終わっていない。これからは精神面が重要になる」と語ったことを伝えた。

２２日にはドイツ杯準決勝、２８日には欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝でパリＳＧと激突する。最強軍団にとってリーグ制覇は通過点。ここから、さらなるタイトルを取りにいく。