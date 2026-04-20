【競走伝】昨日の友は今日の敵？ 武豊騎手と唯一のコンビで快勝したシンボリクリスエスの次戦で待っていたのは… ０２年・青葉賞
馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシンボリクリスエスが勝った２００２年の青葉賞を取り上げる。“ダービー馬が出ない”と言われる青葉賞勝ち馬の中で、最もダービー馬に近い存在だったかもしれない。
ためにためた瞬発力を一気に放出した。ラスト３００メートル。道中は内ラチ沿いでジッと脚をためていた、武豊とシンボリクリスエスの視界が一気に開けた。一瞬のＶロードを逃しはしない。武豊のアクションが激しくなり、右ステッキが一発、二発と入る。その動きに比例するように増していく加速度。大きなストライドで外から追いすがる他馬を突き放すと、ゴール前では早々と飛び出す。２馬身差。終わってみれば、全く危なげのない完勝だった。
前年から外国馬にも開放されていた競馬の祭典への道。強烈なインパクトを残した相棒を、武豊は最大限に近い賛辞でたたえた。「馬込みを苦にしない。２４００メートルでこの勝ち方だから、ダービーの有力馬でしょう」。今回は主戦の岡部が同じ藤沢和厩舎のボールドブライアンに騎乗したための「代打」。本番は皐月賞で１番人気３着だったタニノギムレットとのコンビが決まっているが、自らの手綱さばきで強力なライバルを作った形だ。続く藤沢和調教師は冗談で「アメリカから連れてくるなりして探さないと」と漏らすほど。それほど、期待の高まる勝ちっぷりだった。
しかし、皮肉な現実が待っていた。日本ダービーは岡部の手綱に戻ったが、勝ち馬が繰り出した強烈な決め脚に屈する形の２着。その勝ち馬は武豊が手綱を執るタニノギムレットだった。日本競馬史に燦然（さんぜん）と輝く藤沢和調教師はダービートレーナーの座を逃し、２０１７年のレイデオロで獲得するまで１５年の年月も待つことになる。
シンボリクリスエスはその後、３歳時と４歳時に天皇賞・秋と有馬記念も制し、２年連続の年度代表馬に選ばれるほどの存在になった。特にラストランだった０３年の有馬記念は２着にG１史上最大着差タイとなる９馬身差をつけ、今も語りぐさとなっている圧倒的なパフォーマンスを見せた。ちなみに、武豊騎手とコンビを組んだのはこの時一度きりだった。
種牡馬としても今や名種牡馬となっている母シーザリオのエピファネイアや、同じく今は種牡馬で２０１８年の最優秀ダートホースにも輝いたルヴァンスレーヴなどを送り出した。２０２０年に天国へ旅立つまで、日本競馬界で際立つ存在感を示した。
ただ、これほどの名馬でも打ち崩せず、今も続いているのが「青葉賞の勝ち馬からダービー馬は出ない」というジンクス。本番と同じ舞台のトライアルだというのに、皐月賞組以外の他路線組でも勝っているというのに、ここからダービー馬は出ていない。新たな歴史が生まれる瞬間は今後、どのような形で訪れるのだろうか。