映画「世界にひとつのプレイブック」などで知られる、俳優のブラッドリー・クーパーが「オーシャンズ11」前日譚で、脚本、監督、主演に決定した。14日に行われたシネマコンで、ワーナー・ブラザースのマイケル・デ・ルカ、パメラ・アブディ両氏が発表した。



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女優のマーゴット・ロビーの出演も決定している同新作は、2027年6月公開予定とされており、ブラッドリーにとって「アリー／スター誕生」「マエストロ：その音楽と愛と」「これっていきてる？」に続く4本目の監督作となる。



ブラッドリーはまた、マーゴットの製作会社ラッキーチャップと共に製作も手掛ける予定だ。



ラスベガスで開催されたシネマコンでのプレゼンテーションによると、この新作は1962年のモナコグランプリを舞台に、スティーヴン・ソダーバーグ監督によるオリジナル作で、俳優のジョージ・クルーニーが演じたダニー・オーシャンの両親の姿が描かれるという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）