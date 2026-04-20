スタッド・ランス中村敬斗、レッドスター戦で示した存在感

フランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は現地時間4月18日に行われたリーグ戦のレッドスター戦に先発出場。

これまでの沈黙を破る貴重なゴールを決め、2年連続2桁得点に到達した。現地メディア「L’Union」は「最高のタイミングで再びゴールへの道を見つけた」と、苦境を脱した25歳の日本人アタッカーの活躍を伝えている。

ホームのデローヌにレッドスターを迎えた一戦で、中村はスタメンとしてピッチに立った。直近の2試合では納得のいくパフォーマンスを見せられず批判にさらされていたが、この日は序盤から積極的な姿勢を披露。「意欲的なセンターでのプレーがゴールという形で報われた」と評されたように、ゴール前での鋭い動き出しから待望の瞬間を創出した。

現地メディア「L’Union」は、チームが中村を必要としていたタイミングでの復活を強調している。記事では「納得のいかない2試合が続いていたが、日本人アタッカーは土曜日の試合で基準を引き上げた」と指摘。さらに「土曜日のデローヌで、自分自身を許してもらうための何かを持っていた」と、自身の価値を再び証明した一撃を高く評価している。

試合は中村の熱意溢れるプレーによってスタッド・ランスが優位に進める形となった。同メディアは「非常に良いタイミングでゴールへの道を見つけ出した」と綴り、低迷していたチームを救う活躍だったと言及している。日本代表でも存在感を放つ中村が、シーズン終盤に向けて再び本来の輝きを取り戻したことを現地メディアも大きく報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）