温泉で味わう聖地体験！ 霧多布温泉ゆうゆ「ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆ」

記事ポイント 北海道浜中町の「霧多布温泉ゆうゆ」が「ルパン三世の湯」としてリブランドオープン2026年4月20日から北海道厚岸郡浜中町湯沸432で営業、入浴料は大人500円浴室装飾や名曲BGM、展示、限定グッズで作品世界を体感できる温泉施設 北海道浜中町の「霧多布温泉ゆうゆ」が「ルパン三世の湯」としてリブランドオープン2026年4月20日から北海道厚岸郡浜中町湯沸432で営業、入浴料は大人500円浴室装飾や名曲BGM、展示、限定グッズで作品世界を体感できる温泉施設

北海道浜中町の人気日帰り温泉施設「霧多布温泉ゆうゆ」が、2026年4月20日に「ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆ」としてリブランドオープンします。

モンキー・パンチ氏の出身地ならではの地域資源を生かし、浴室、館内展示、BGM、限定グッズまで施設全体で「ルパン三世」の世界観を楽しめる内容です。

霧多布温泉ゆうゆ「ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆ」





施設名：ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆリブランドオープン日：2026年4月20日入浴受付：10:00〜21:00レストラン営業時間：11:30〜20:30休館日：年中無休入浴料：大人500円、中学生以下250円、未就学児無料

今回のリブランドでは、正式名称の変更にあわせてロゴマークも刷新されます。

アニメーション制作会社トムス・エンタテインメントの協力を受け、おふろでくつろぐルパン三世をモチーフにした新ロゴを制作。

浴室入口ののれんにも採用されています。

地方自治体が運営する日帰り公共温泉施設とアニメ作品のコラボ事例としては、2026年3月時点で全国唯一としています。

浴室演出





浴室内にはルパン三世のイラストがあしらわれ、入浴中には作品を象徴する名曲BGMも流れます。

温泉そのものも魅力で、地下2000mから湧出するナトリウムー塩化物冷鉱泉です。

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、打ち身、くじきなどへの効果が期待できるとされています。

館内展示





館内は入口から脱衣所、浴室までルパン一味の装飾で統一され、施設全体がミュージアムのような空間に仕上げられています。

休憩スペースにはルパン関連書籍を用意し、館内各所には等身大フィギュアや複製原画も展示されています。

標高約42mの高台に位置するため、太平洋や霧多布湿原を一望できる景色も楽しめる立地です。

限定グッズ





販売場所：施設内ショップ販売形態：施設内限定販売主な商品：ステッカー、タオル、マグカップ、コースター、アクリルスタンド、てぬぐい

オリジナルグッズも大幅に拡充され、新ロゴマークを使用したアイテムや浜中町限定デザインの商品がそろいます。

公開されている商品例には、マグカップ、コースター、アクリルスタンド、フェイスタオル、てぬぐいなどがあります。

温泉利用の記念にも、ルパン三世ファンのコレクションにも注目のラインナップです。

周辺スポット





施設のすぐ近くにある霧多布岬周辺では、近年野生のラッコの生息と繁殖が確認され、自然観察スポットとして注目を集めています。

周辺にはラムサール条約登録湿地の霧多布湿原も広がり、温泉とあわせて浜中町の自然を満喫できるのも大きな魅力です。

ルパン三世の聖地巡礼と絶景、温泉体験を一度に楽しめる観光拠点。

作品ファンにも旅好きにも気になる新名所です。

浜中町ならではの背景を生かした、日本初とうたう公共温泉施設のアニメコラボに注目。

ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆの紹介でした。

よくある質問

Q. ルパン三世の湯 霧多布温泉ゆうゆはいつから始まりましたか？

A. 2026年4月20日にリブランドオープンし、従来の「霧多布温泉ゆうゆ」から正式名称を変更します。

同日から施設全体でルパン三世の世界観を楽しめる演出が始まっています。

Q. 入浴料はいくらですか？

A. 入浴料は大人500円、中学生以下250円、未就学児は無料です。

入浴受付は10時から21時までで、年中無休で利用できます。

Q. 施設ではどんなルパン三世コラボが楽しめますか？

A. 新ロゴやのれん、浴室イラスト、名曲BGM、等身大フィギュア、複製原画展示に加え、施設限定のオリジナルグッズ販売も実施。

温泉に入りながら作品の世界観を体感できます。

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