「町が炎に包まれるのを友と泣きながら眺めた」

民間人含め少なくとも４２９人が死傷し、山陰最大規模の戦災とされる玉栄丸（たまえまる）爆発事故の記憶を後世に伝えようと、郷土史家の根平雄一郎さん（７７）が１９日、鳥取県境港市民図書館で講演した。

事故は１９４５年４月２３日、境港（旧境町）で発生。火薬などを積んだ軍の徴用船「玉栄丸」が荷揚げ作業中に爆発し、少なくとも１２０人が死亡、３０９人が負傷したとされる。事故を風化させてはならないと、同館が数年前から事故発生日にあわせ、根平さんの講演会を開いている。

根平さんは中学校教諭だった３０歳代の頃、戦災記録の調査に参加したことで事故に興味を持ち、調査がライフワークに。兵士がポイ捨てしたたばこの火が原因とみられることなどを調べ、今も関係者らへの聞き取りを続けている。

講演では、事故の概要を説明し、２０２３〜２５年に得た３人の新証言を紹介。このうち、当時小学２年生で港の近くに住んでいた８０歳代の女性は、登校した子どもらは事故後、１０人ずつの班に分かれて松林に点々と避難したとし、「境の町が炎に包まれるのを友と泣きながら眺めた」などと振り返ったという。

同市の男性（８２）は「爆発事故は史実として知っていたが、証言は臨場感があって興味深かった」とし、根平さんは「戦争のない世界にするためにも事故を伝え、自分は何ができるのかを考えるきっかけにしてほしい」と話した。