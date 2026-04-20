たわわな“マリチチ”奥津マリリ、衝撃の“ひざブラ” 柔らかさが伝わってくる圧巻ボディライン
アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）のグラビア登場する。
【写真】奥津マリリ、衝撃のカット 圧巻ボディライン
奥津は、2015年、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーになる一方、16年夏、「週刊プレイボーイ」と「TOKYO IDOL FESTIVAL」のコラボ企画『ナツ☆イチッ！オーディション』でグランプリを獲得し、鮮烈なグラビアデビューを果たした。グループは6月13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される「The Last Dance 〜 DFP Forever! 〜」をもって活動終了する。
今回は衝撃の“ひざブラ”を披露。柔らかさが伝わってくる圧巻ボディラインを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。
【写真】奥津マリリ、衝撃のカット 圧巻ボディライン
奥津は、2015年、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーになる一方、16年夏、「週刊プレイボーイ」と「TOKYO IDOL FESTIVAL」のコラボ企画『ナツ☆イチッ！オーディション』でグランプリを獲得し、鮮烈なグラビアデビューを果たした。グループは6月13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される「The Last Dance 〜 DFP Forever! 〜」をもって活動終了する。
今回は衝撃の“ひざブラ”を披露。柔らかさが伝わってくる圧巻ボディラインを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。