ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」主演のイ・ヨンエ（55）が、ソウル郊外のヤンピョンにある実家を公開した。韓国メディアが報じた。17日に個人SNSに「お母さん、お父さんがいるから、もっと温かい実家。とてもおいしいコチュジャンみそ鍋の家庭料理」とのコメントとともに、実家での写真を数枚アップした。

韓国メディアのTVリポートは20日「車椅子の父と手をつないで…温かい実家」のタイトルで「実家の風景が写っており、注目された。特に目を引いたのは、一目で納まらないほど広大な規模を誇る庭だった。イ・ヨンエは、車椅子に体を預けた父親の手を温かく握りながら、満開の桜の木を背景に優しく会話する様子を公開し、暖かい雰囲気を醸し出した。両親への深い孝行の心と田舎住宅のゆったりとした雰囲気が調和し、1枚の絵のような光景を演出した」と報じた。

イ・ヨンエは、たるから取り出したばかりの自家製コチュジャン（辛みそ）とテンジャン（韓国みそ）を使い、整った家庭料理の盛り付けを披露した。鍋を中心に、久しぶりに家族がそろう食卓は、食欲を刺激し、故郷の懐かしい郷愁を呼び起こした。華やかな俳優としての生活の裏に隠れた、素朴で温かな娘としての姿だった。

同メディアは、ネットユーザーの反応も掲載した。「外見と同じくらい心も美しい」「両親と過ごす春の日がとても暖かくてうらやましい」「静かな田舎の家で孝行する姿が本当に見ていて心地よい」「料理まで自分で上手に作る姿を見ると、やはり『チャングム』らしい腕前は変わらない」など、絶賛が続いた。

イ・ヨンエは09年に、20歳年上の在米韓国系実業家と結婚し、双子の兄妹をもうけている。同メディアは「夫のチョン・ホヨン氏は、かつて防衛産業企業である韓国レイコンの会長を務め、資産規模は約2兆ウォン（約2000億円）に上る資産家として知られ、話題となったことがある」と伝えた。