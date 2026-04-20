100円だからって侮れない！「結局こういうのが最強に使える！」キッチン便利グッズ

セリアの『ベーシックキッチンはさみ』は、まな板や包丁を使わずに調理ができるズボラ飯の強い味方。ギザギザ刃で食材をしっかりつかみ、肉や野菜も軽い力でスムーズにカットできます。ワンパンパスタなどの時短調理とも相性抜群で、洗い物を減らしながら効率よく料理できる便利なキッチングッズです。必見ですよ♪

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商品情報

商品名：ベーシックキッチンはさみ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長20.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879016342

ズボラ飯にもってこい！セリアのキッチングッズが便利なんです

セリアのキッチングッズ売り場で見つけた『ベーシックキッチンはさみ』が、ズボラ飯向きで優秀でした。

包丁やまな板を出すのが面倒なときでも、これ一本で食材をカットできるんです♪

最大の特徴は、刃先にギザギザの加工が施されていること。ツルツルして滑りやすいお肉や野菜でもしっかりと食材をキャッチし、軽い力でスッとカットできます。

構造もシンプルで余計な機能がないため、握りやすくて扱いやすいのも特徴。ブレードはステンレス製で、持ち手部分には栓抜きも付いています。

まな板・包丁いらず！セリアの『ベーシックキッチンはさみ』

実際に使ってみると、ギザギザ刃のおかげでしっかり食材をつかみ、狙った位置を外さず切れる安定感も好印象。滑らかな切れ味で、想像以上にストレスフリーです。

このキッチンばさみの真価を感じるのは、やはりズボラ飯を作るシーン。特にワンパンパスタのような、フライパン一つで完結する料理との相性は抜群です。

まな板や包丁を使わず、そのままフライパンの上でベーコンや野菜をチョキチョキ切って投入できるので、洗い物が一気に減ります。

調理後の片付けが圧倒的に楽になるので、もう手放せません！

今回はセリアの『ベーシックキッチンはさみ』をご紹介しました。

お肉や野菜の下処理だけでなく、焼き上がったピザをカットしたり、お皿の上で麺類を食べやすく切り分けたりと、幅広い用途で活躍します。

まさに、まな板・包丁いらずを叶えてくれる便利アイテムで、時短したい日や洗い物を減らしたい日に、1つ持っておくとかなり重宝しますよ。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。