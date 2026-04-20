100均で早く買えばよかった！「毎日必死で磨いてたのに…」ポンっと入れるだけの便利グッズ
商品情報
商品名：トイレの洗浄剤（落ち落ちV） さわやかソープの香り
価格：￥110（税込）
内容量：180g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4549131424171
タンクに入れるだけでOK！気づいたらケアできてる手軽さ！ダイソーの『トイレの洗浄剤（落ち落ちV） さわやかソープの香り』
気を抜くとすぐに汚れが気になる、トイレ。こまめに掃除していても、毎回しっかり磨くのはなかなか手間に感じます。
そんなときに便利なのが、タンクに沈めて使うタイプの洗浄剤。水が流れるたびに、含まれている成分が便器の汚れを洗い流し、汚れが付きにくい状態を保ちやすくなります。
香りはさわやかなソープ系で、トイレのニオイを抑えながら、空間の空気をさわやかに整えてくれます。
ポンッと入れて数週間キレイをキープ！ゴミが出にくいのも嬉しい！
包みは水に溶けるので、はがさずにそのままポンッと入れるだけでOKです。タンクの隅に置き、排水口の中心を避けて設置します。
約180gと重みのある固形タイプで沈みやすく、置いた位置で安定しやすいのもポイント。とりあえずタンクに入れておいて損はないアイテムです。
ただし、底が狭く、薬剤が入る場所がないタンクには使用できません。また、内蓋付きのものや、底が斜めになっているタンクにも使用不可です。投入前に形状をよく確認するのをおすすめします。
投入後は約5分ほど水を流さず待つことで、成分がしっかり広がります。溶けにくい場合はぬるま湯を注ぐか、時間をおいてから流すとスムーズです。
定着する前に流してしまうと詰まりの原因になるため、ここは少し注意が必要です。
一度セットすれば、標準的な使い方で約3〜4週間ほど効果が続きます。毎回の掃除の手間を減らしつつ、日常的なケアが簡単にできるのが嬉しいですね。
投入直後はほんのりブルーの水でしたが、タンクに入れてしばらくすると、はっきりとしたブルーに変化します。流れるたびに、きちんと行き渡っているのが視覚的にも分かりやすいのがGOOD◎
もちろん、これだけで完全に汚れを防ぐことはできませんが、使っていないときと比べると表面のツヤが残りやすく、モヤモヤとした曇り汚れが付きにくい印象です。
結果としてブラシを使う回数が減り、掃除の手間を少し省けました♪
今回は、ダイソーの『トイレの洗浄剤（落ち落ちV） さわやかソープの香り』をご紹介しました。水の色が薄くなってきたら交換の合図。日々のケアをシンプルに続けたいときにピッタリです。
包みごと使えるため、使い終わったあとのゴミがほとんど出ないのもポイント。容器タイプと違って処分が簡単で、後片付けもラクでした。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。