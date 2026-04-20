100均で一目惚れ♡「虚無顔がたまらん…！」一石二鳥のお弁当グッズ

保冷剤が袋の中でズレるストレスは、ダイソーのお弁当グッズで解決！ランチベルトと保冷剤が一つになった一石二鳥の便利グッズ。お弁当箱はもちろん、ボトルにもしっかりフィットするので、これからの季節のお出かけや通勤に大活躍間違いなし。可愛さも実用性も兼ね備えながら110円（税込）なので、試す価値ありですよ♪

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商品情報

商品名：ベルト付保冷剤（アソート1）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：タテ8.8×ヨコ12cm／ベルトの長さ：21cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480760148

シロクマがシュールで愛らしい♡ダイソーの『ベルト付保冷剤』

今回は、ダイソーのベルトと保冷剤が一体型になった『ベルト付保冷剤』をご紹介。

通常の保冷剤だとお弁当袋の中でズレてしまいがちですが、『ベルト付保冷剤』はしっかり固定されるので、冷やしたい場所をキープできます。ベルトを留めるついでに保冷も完了する、まさに一石二鳥の便利グッズ。

たったの110円（税込）で、忙しい朝の「保冷剤どこいった？」というイライラも解消してくれます。

なんともいえない表情がどこか愛らしい、シロクマのデザインに思わず癒されます♡涼しげなブルーで、見た目からもひんやり感を演出してくれます。

ベルト一体型でしっかり冷やせる◎

ランチベルトと一体型なので、お弁当箱にピタッと吸い付くように密着します。可愛さと機能面を両立し、ランチタイムがより楽しみになりそう♪

小ぶりなサイズなので単品で長時間冷やすというよりは、保冷バッグと併用することで、温度を効率よくキープできます。

お弁当箱以外にも、ボトルにもしっかりフィットしてくれるので、ペットボトルやマイボトルの冷たさをキープするのにもおすすめです。

今回は、ダイソーの『ベルト付保冷剤』をご紹介しました。

とくに傷みやすいこれからの時期の必需品として、欠かせない存在になりそうです。

シロクマのほかにも、レモン柄が展開されているようなので、併せてチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。