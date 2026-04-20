100均のほうが優秀じゃん！大手メーカー品より断然安い！設置方法も選べるアレの対策グッズ

衣替えは防虫剤の入れ替えタイミングに最適。 ただ、大手メーカーの防虫剤は地味に高いので懐が痛みます…。もう少し手頃に買えるといいのにと思っていたら、ダイソーで100円のダニ対策グッズを発見しました！しかも、くまちゃん型の可愛いデザイン♡設置方法も2通り選べて使い勝手抜群ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：バルくん ダニこないでネット くま柄

価格：￥110（税込）

有効期間：約60日間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905687420386

くまちゃん型で可愛く対策できる♡ダイソーのダニ対策グッズが便利！

衣替えは防虫剤の入れ替えタイミングでもありますよね。 ただ、防虫剤は地味に高いのがネック…。

もう少し手頃に買えるといいなと思っていたところ、ダイソーで『バルくん ダニこないでネット くま柄』を発見しました！人気シリーズ「バルくん」の、ダニが気になる場所に簡単にアプローチできるアイテムです。

価格は110円（税込）。大手メーカーの商品よりも安く買えるのが嬉しいですね！

防虫剤ってどうしても見た目がイマイチなものが多いですが、これは可愛らしいくま型のデザイン♡クローゼットや引き出しの中を少し楽しく演出できます。

また、本体が紙製なので、使用後はプラスチック製品に比べて罪悪感なく捨てられるのが大きなメリット。自治体ごとの複雑な分別ルールを気にしすぎる必要がなく、片付けがスムーズです。

有効期間は約60日間と長持ちしてくれるのも嬉しいポイント！

本体に直接使用開始日を書き込めるので、取り替えのタイミングを逃しません。

掛ける・置くの2通りの設置方法が選べる！

自由度の高い設置方法を選べる点が魅力。掛ける・置くの2通りの設置方法が選べます。

強い匂いがしないため、衣類に独特の防虫剤の香りがつく心配もありません。

ハンガーにかけるのはもちろん、フック部分を切り離すことで、クローゼットのハンガーパイプに直接掛けることもできます！

そのままの状態で、タンスの引き出しや衣装ケースの隅に置き型として設置することも可能。

これ1つで、あらゆる場所に設置できて便利です。

今回は、ダイソーの『バルくん ダニこないでネット くま柄』をご紹介しました。

捨てやすさ、設置のしやすさで家事が楽になる、可愛いだけじゃない実力派アイテムです！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。