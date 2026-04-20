タレントのヒロミ（61）とタレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が20日、都内で行われた「第2回 HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD」授賞式に出席した。

本アワードは電動工具・エア工具を使用する職人を対象に「職務に対する最も高い志」を持ち、日々奮闘する人材を表彰。電動工具ブランド「HiKOKI（ハイコーキ）」の職人応援隊長であり、本アワードの特別選考員を務めるヒロミは「僕もどういう立場で呼ばれてるのか…。職人側なのか、タレント側なのかよく分かりませんが…」と自虐。バラエティー番組などでDIYの腕前も披露していることもあり「職人さんたちに会えるのが楽しみ」と笑みを浮かべた。

スペシャルゲストとして登壇したゆうちゃみをはじめとするZ世代についても「この世代は意外と頑張るんですよ、ちゃんと」と称えた。対してゆうちゃみは、ヒロミ世代に「今よりも活発的というか、エネルギーの大きさが違う」と尊敬の念を抱いている様子。「ヒロミさんは凄い年配の古参の先輩なんですけど、私は年上の方と関わる機会も多いので、あまり世代のギャップは感じない」と話した。

ヒロミは元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂にも触れ「一茂は、ゆうちゃみたちの世代とも頑張って付き合おうとご飯を食べに行ったりする。そういう努力をしてるのは、僕は凄いと思う」と感心。「ゆうちゃみも、そういうおじさんたちをちゃんとあしらえるのは凄い」と褒めちぎっていた。