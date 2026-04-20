元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が20日までにThreadsを更新。結婚相手の性別を公表しないとした芸能人について言及した。

アンヌは「ある芸能人の方がご結婚されたけど、お相手の性別などは明記公言しないって」と切り出し、「本当に世の中がかわりつつあって、とてもいいと思う」と率直な思いをつづった。

アンヌは名前を出していないが、17日にアイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優和田彩花（31）が台湾で結婚したことを自身のインスタグラムで発表し、「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と説明。その後、ストーリーズで「暖かいメッセージありがとうございます。相手の性別は明記・公言はしません。また私が一緒にいたいと思う人の性がどんなものであるかもいう必要はないかなと思ってます」と記述していた。