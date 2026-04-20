◇ポルトガル１部 第３０節 スポルティング１―２ベンフィカ（１９日・エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ）

スポルティングのＭＦ守田英正は、ベンフィカとの「リスボン・ダービー」で今季初ゴールを含む好プレーをみせたが、チームは守田が交代後に決勝点を奪われて敗戦した。チームはライバルに敗れ、３位転落となった。

欧州ＣＬではベスト８で敗退し、リーグ戦で結果を残したいこの試合に守田はボランチで先発。しかし空中戦でバランスを崩した際にボールが手に当たり、ハンドを取られてＰＫを献上。これを前半２７分に決められて先制点を許した。その後は中盤の守備で激しいプレーを見せ続けると、迎えた後半２７分。右サイドからのクロスに走り込み、ファーサイドでヘディング。これがネットを揺らし、自らのＰＫ献上を奪い返す今季初ゴールを決めた。

その後も相手カウンターを防ぐ見事なタックルで、スタジアムの大きな歓声を受けるなど好プレーをみせた守田は、１―１の後半４３分に途中交代。するとチームは終了間際の失点で敗戦。ベンチで悔しそうな表情を浮かべた守田だったが、ピッチでは大きな存在感を示した試合となった。