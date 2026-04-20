2026年4月7日、天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が東京・元赤坂の赤坂御苑で開催された。各界の功労者約1400人が出席し、両陛下や長女・愛子さま、秋篠宮ご夫妻ら皇族方と歓談した。

【写真】愛子さまの淡いラベンダーコーデ全身姿を見る。ほか「りくりゅうペア」と懇談される姿なども。

今年の女性皇族方のお召し物は洋装だった。愛子さまは、昨年の「秋の園遊会」ではワインレッドを、2024年に初めて「春の園遊会」に出席された際はピンクのセットアップをお召しになっていたが、今年は淡いラベンダーを選ばれた。

ネットでは「淡い藤色のセットアップ、エレガントでとっても素敵」、「愛子さまのお召し物かわいい」などの声が上がった。

淡いラベンダーは、ピンクの華やかさと優しさ、そして青が持つ知性的な印象や清潔感を持つカラー。ピンクほど甘くなりすぎず、青ほど冷たくもならない。ペールカラーなので春らしい軽やかさもある。

セットアップはテーラードジャケットなのでカッチリ感があり、フォーマルな場にふさわしい装いに。セットアップと同色の帽子にはリボンが施され、ほどよいフェミニンさも感じさせた。

ピンクと青、リボンとテーラードジャケットという、さまざまな印象を兼ね備えた"いいところ取り"の上品で完成度の高い装いだった。