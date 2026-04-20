俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）の第２話が１９日に放送され、世帯平均視聴率が８・７％を記録したことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は９・４％でスタート。今回は０・７ポイントダウンし、個人視聴率は５・３％だった。

同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていくストーリー。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤は２７年ぶりに日曜劇場で主演。

第２話。「ブルズを日本一にする」という超難問に嬉々として取り組む宇宙物理学者の伍鉄（堤真一）は、チームにある提案をする。真剣に練習する涼（山田裕貴）たち「マジ派」と、レクリエーション感覚で楽しみたい坂東（越山敬達）たち「レク派」で対戦し、伍鉄が「レク派」を勝たせたら自身がサブコーチに就任するというものだ。選手たちを天文の世界に見立てて作戦を練る伍鉄に、記者の人香（有村架純）も興味を抱く。

その頃、涼はシャークヘッドの国見（安田顕）から引き抜きの誘いがあり、心が揺れる。一方、伍鉄はコーチの日野（吉瀬美智子）に同行して、車いす生活を送る圭二郎（本田響矢）の自宅へ。父・礼二（岡安泰樹）と母・美雪（今藤洋子）から圭二郎をブルズに入れてほしいと頼まれるが、伍鉄は両親の問題点を鋭く指摘し…という展開だった。