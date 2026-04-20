タレントの山之内すず(24)が20日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件に関して、SNSで誤情報が拡散されていることに言及した。

番組では、台湾のテレビ局「民視」が、逮捕された父親が中国人だという誤情報を報道したとして謝罪する声明を発表したことや、SNS上で事件と野生鳥獣を処理する南丹市の施設を関連づけた間違った投稿が多数あったことなどを伝えた。

山之内は「本当に最近、どういう事件でもこういうふうにいろんな臆測だったり勝手に根拠のない考察みたいなものを披露する場になってしまっているなと感じます」と言い、「こうやって人が亡くなっていてセンシティブな問題なので、世界中に発信されているという意識をもっともっと持たないといけないなと思いますし、各メディアもきちんとこういうデマ情報を判別するっていう、そういうスキルをみんなが持ち合わせていかなきゃいけないなと思います」と自身の考えを話した。

これに司会の恵俊彰も「確かにそうですね。すずちゃんが言うように今ここでみんな話しているのとは違ってSNSに書き込むということは世界中に発信されているとことになるわけですもんね。その意識を持つということが大事なようです」とうなずいていた。