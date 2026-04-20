元TOKIO長瀬智也（47）が20日までにインスタグラムを更新。19日に開催されたバイクレースに参戦し、2位となったことを報告した。

長瀬は18日の投稿で、19日に茨城県・筑波サーキットで開催されるMCFAJ主催クラブマンロードレースに「A.V.C.C.のFSCRクラスでのレースにCHALLENGER RACINGとしてショベルヘッドのレーサーで出場させていただきます」と報告。「本年のレースはこの初戦のみの参加となりますので是非この機会をお見逃しなく。少しの間ですが、本大会でのその他クラスの表彰式にもお邪魔させていただきライダー達にヒーローインタビューなど、皆様と少しでも楽しい時間が過ごせればと思っております。コントロールタワー下の表彰式場にも是非お越しいただきライダーたちを一緒にお祝い出来たらと思います」とつづっていた。

また、その後の投稿では、自身のレース参戦に関する一部記事を貼り付け、「表彰台を狙ってるなど一言も言っておりません。ロードレースと言っても様々なクラスが存在します。各レース終了後、クラスごとに必ず表彰式が行われるため MCの方と一緒にレーサーたちへのヒーローインタビューなど、わたくし長瀬も盛り上げにお邪魔するということでございますので訂正させていただきます」とし、「自分もレースに出る身なのでそんな余裕などある訳がないのですが、こんなことでもしないと人が来てくれないのが現状です。なので、わたくしごときが表彰台など狙える立場ではございません」と謙遜していた。

しかし見事に2位となり、賞状を公開。「ありがとうございました」と感謝をつづった。