Instagramで4600万回再生、222万ものいいねを集めて話題になった、ベンガルワシミミズクのもずく君。大好きなお風呂場でシャワーを浴びる動画には、「羽を広げてウキウキ走る様子がホント可愛い」「可愛くてリピしまくっています」と反響が寄せられています。



【動画】「あ〜気持ちいい〜！」大好きなシャワーを楽しむミミズクのもずく君

もずく君が大好きだという週に一度の水浴びタイム。シャワーの音を聞きつけたもずく君が、軽快な足取りでお風呂場にやってきました。



気持ちよさそうにシャワーの水を満喫するもずく君。よく見ると、シャワーのホースがもずく君の両足の間に挟まっています。



そんなことはまったく気にする様子も見せず、水浴びを続けるもずく君でしたが、うれしくてお風呂からかけ足で出ていくときにホースが足に少しだけ引っかかってしまいました…！



水浴びがうれしすぎたのか、つまずいても喜んでお風呂場を飛び出していくもずく君。「わぁーい♡」ともずく君の気持ちを代弁するかのようなテロップで動画は締めくくられました。



投稿したもずく君の飼い主（@mozmoz0704）に話を聞きました。もずく君は2023年2月にお迎えしましたが、その1年前からは猫のちーちゃんとも暮らしています。



ーー水浴びをする頻度やタイミングについて教えてください。



「頻度は1週間に1回くらいです。本人はもっと入りたそうですが（笑）



タイミングは、お風呂を掃除しているときに急にもずく君が来たり、シャワーの音に反応したり、水飲み場を散らかしていたり（笑）、そのようなときはよっぽど水浴びをしたいときなので、すぐにします。



水浴びをするときのもずく君は、ホバリングといって空中で静止するように羽ばたきながら、お風呂場の様子を見に行っています」



ーーもずく君を迎え入れたきっかけは？



「昔からフクロウが好きでした。えさやりなどに自信がなくお迎えは控えていましたが、主人もフクロウが好きだけど実物を見たことがないとのことで、フクロウカフェに行ったところ、本物の可愛さに惹かれた主人が『お世話をするので育てたい』と言ってくれたので、もずく君をお迎えすることになりました」



ーーお迎えしたときはいかがでしたか？



「お迎えしたときに初めてミミズクのひなを見たので、あまりに大人の姿と違っていて、もふもふしたピグモンみたいで可愛かったのを覚えています。そして段ボールの中で車に揺られながら帰ってきたので、もずく君は酔ってしまい、自宅に着いたとたん、吐いてしまったのを覚えています」



ーーもずく君の性格について教えてください。



「もずく君は、怖がりで少しおっちょこちょいです。ですが、お腹が空いたり、嫌なことがあったりすると感情をあらわにして怒ります。ミミズクがこんなに感情豊かだとは知りませんでした。おもちゃで遊ぶのも大好きで、よく猫のちーちゃんのおもちゃを取って遊んでいます（笑）



見ていると形もすごく変わって面白いですし、表現や表情がコロコロ変わるので、一緒にいて楽しいです！お世話は大変ですが…（笑）」



動画には、6400件を超えるコメントが寄せられました。



「鳥が可愛いと初めて思いました♡」

「かっわいいぃーーー！びっしょびしょだけど（笑）」

「『わぁ〜い！』って、ビッシャビシャで走ってくのがまたまた可愛い」

「『最後拭かんのかいっ』てツッコミました笑」



Instagram（@mozmoz0704）やYouTubeチャンネル『もずく&チロの生活』では、もずく君と猫のちーちゃんの可愛らしい表情や、楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）