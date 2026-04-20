＜年齢を重ねてもう捨てたい＞もし身体の一部を新品に交換できるなら…どのパーツがいいですか？
年齢を重ねると、身体のいろいろな場所に変化が見られるもの。生活に支障はないとしても、「若い頃にもどりたい」「変化がつらい」と思うこともあるかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『身体の一部を新品にできるとしたら、どの部位にする？』
「もしも」の話ではありますが、改めて考えると興味深い投稿ではないでしょうか。普段ママたちが自分の身体のどこに不満や不安があるのかが見えてきそうですね。「わかる〜」と言いたくなるようなコメントも寄せられています。早速見ていきましょう。
赤ちゃんのようなピチピチの肌
『全身の肌。赤ちゃんみたいなモチモチにしてもらう』
『首から上の皮膚』
年齢と共に弾力を失い、シミやシワが出てくるお肌。もし新品にできるならば、「お肌をツヤツヤ、プルプルにしたい」という声もあります。赤ちゃんのように肌が綺麗でシミひとつない状態ならば、今よりも若く見えるのでは？ また顔だけではなく、腕や足など全身の肌も新品にしたいというママも。水を弾くようなピチピチの肌、今感じているお肌の悩みが解決できるとしたら嬉しいですよね。
美味しいものをしっかり噛める歯
『歯。新品になったらお手入れして大事にする』
『奥歯は治療しているけれど、8本銀歯。真っ白な綺麗な歯に戻したい』
歯は、歯磨きなどのメンテナンスを怠ると虫歯になってしまいます。虫歯になると、大人になっても治療の跡が残ることも。金属を使うと笑った際に見えてしまうこともあり、それをなくしたいという気持ちもあるようですね。また歯が黄ばんでくると、子どもの頃のような白い歯に憧れるものでしょう。もう一度綺麗な歯に戻ったら、今度こそきちんとメンテナンスをして真っ白な歯を維持したいという意見もあります。
記憶力バツグンな脳
『脳。最近、記憶力が低下している……』
『記憶を残せるなら脳。子どもの頃の吸収力を取り戻したい』
大人になっても記憶力は必要ですが、「だんだん物覚えが悪くなっている」という声もありました。スポンジのように知識を吸収していた子どもの頃とは違いますね。また日々の生活のなかで「あれはなんだっけ？」と物や人の名前がすぐに出てこないことも。こうした経験を通して、記憶を司る脳をピカピカの新品にしたいと思ったのかもしれませんね。ただし、これまで経験したこと、学習したことがリセットされると困ってしまいますが……。
軽やかに動ける元気な足腰
『足。20代のときみたいに楽々歩けるようになりたい』
『腰が痛いから腰にしようかな』
足腰に痛みや違和感があると、外出やスポーツを控えることもあるでしょう。そうすると一つ楽しみが減ってしまい、気持ちも沈みがちになるかもしれません。もっと軽快にサクサク歩きたい！ 腰への負担を気にすることなく思い切り運動したい！ そういう声もありそうです。足腰が元気になれば、これまで諦めてきたことにもチャレンジできるのではないでしょうか。
裸眼で生活したい！視力回復
『目。視力がよくなりたい』
『視力かな。近視過ぎてコンタクトが苦痛』
メガネやコンタクトは便利な一方で、毎日のケアが面倒に感じることもあるでしょう。またドライアイなどで目に違和感がある場合も、日常生活に支障がありますよね。視力をよくすれば裸眼でものを見ることができ、メガネもコンタクトも不要になります。メガネはファッションアイテムとして取り入れることもありますが、視力がいいに越したことはないのかもしれません。
とはいえ…年齢を重ねたからこそのパーツも大事に
長年生きていると、身体のさまざまな部分にダメージを受けるものです。生活に支障が出てしまうと困りますが、これまで生きてきた歴史がその人らしさを作っていたり、子どもにはない魅力となっていたりするのではないでしょうか。たとえば笑うと出てくる目尻のシワ。これが気になる人もいるでしょうが、笑い皺があるからこそ、優しい人柄が伝わったり、チャームポイントになったりすることもあるかもしれません。身体をメンテナンスして労わりつつ、年を重ねたからこその自分の魅力を発見していくのも素敵ではないでしょうか。