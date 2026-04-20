ドジャースは１９日（日本時間２０日）、敵地コロラドでのロッキーズ戦で投手陣がつかまって６―９の逆転負け。同地区の最下位チームを相手に今季初の連敗を喫し、今回の４連戦で勝ち越しの可能性がなくなった。

先発した佐々木も３点のリードを守り切れず、５回途中３失点で降板。１点リードの７回はトライネンが逆転２ランを含む３失点で試合をひっくり返され、２点ビハインドの８回には登板回避が続いていた守護神のエドウィン・ディアス投手（３２）がマウンドに上がった。剛腕は１０日（同１１日）のレンジャーズ戦で３失点を喫し、セーブに失敗して以来の登板。球速が低下した一因が２０２３年のＷＢＣで負った古傷の右ヒザにもあることを後に告白し、登板機会をうかがっていた。

ただ、結果は打者４人から一死も取れずに３安打、１四球を許して３失点ＫＯ。傷口を広げただけでマウンドを降りた。この日投じたのは１３球。速球の平均球速は「９５・４マイル（約１５３・５キロ）」で昨季の「９７・２マイル（約１５６・４キロ）」をまたしても下回った。

これに対し、米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「非常に懸念される兆候」と指摘した。新天地で迎えた開幕からは５試合で４セーブを記録したが、２試合連続の大乱調で防御率は１０・５０まで悪化。「エドウィン・ディアスは現在、ドジャースファンに２０２５年のタナー・スコットをほうふつとさせるようなプレーを見せている」と昨季の悪夢をダブらせた。

スコットは昨季、守護神と期待されて加入したが、リードを帳消しにする背信投球が目立ち、メジャーワーストとなる１０度のセーブ失敗。ワールドシリーズを連覇したものの、ブルペンは崩壊状態に陥った。勝てる試合を勝ち切るための新戦力として加わったのがディアスだが、同じような末路をたどってしまうのか…。