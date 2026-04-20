通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物一時８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.59 6.28 5.57 7.18
1MO 8.23 6.20 6.43 7.14
3MO 8.33 6.03 6.83 7.01
6MO 8.72 6.16 7.34 7.32
9MO 8.92 6.36 7.69 7.54
1YR 9.01 6.54 7.91 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.67 10.01 7.17
1MO 7.44 9.86 7.13
3MO 7.75 9.57 7.18
6MO 8.31 9.68 7.39
9MO 8.62 9.73 7.59
1YR 8.81 9.79 7.74
東京時間10:30現在 参考値
ドル円の短期ボラは週明け急騰スタート。もっとも一時の水準から少し下げるなど、反応は比較的落ち着いている。」
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3MO 8.33 6.03 6.83 7.01
6MO 8.72 6.16 7.34 7.32
9MO 8.92 6.36 7.69 7.54
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 8.31 9.68 7.39
9MO 8.62 9.73 7.59
1YR 8.81 9.79 7.74
東京時間10:30現在 参考値
ドル円の短期ボラは週明け急騰スタート。もっとも一時の水準から少し下げるなど、反応は比較的落ち着いている。」