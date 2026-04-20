　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.59　6.28　5.57　7.18
1MO　8.23　6.20　6.43　7.14
3MO　8.33　6.03　6.83　7.01
6MO　8.72　6.16　7.34　7.32
9MO　8.92　6.36　7.69　7.54
1YR　9.01　6.54　7.91　7.69

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.67　10.01　7.17
1MO　7.44　9.86　7.13
3MO　7.75　9.57　7.18
6MO　8.31　9.68　7.39
9MO　8.62　9.73　7.59
1YR　8.81　9.79　7.74
東京時間10:30現在　参考値

ドル円の短期ボラは週明け急騰スタート。もっとも一時の水準から少し下げるなど、反応は比較的落ち着いている。」