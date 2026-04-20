南海（現ソフトバンク）で内野手として活躍し、近鉄で監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）氏が死去していたことが分かった。９５歳だった。全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）常務理事、日本少年野球連盟顧問を務めるなど広く野球界の発展に尽力した。

岡本氏は、中学時代までバスケットボール選手だったが、京都第一工高で野球を本格的に始め、１９４９年にテスト生として南海に入団。わずか３年のキャリアでプロ入りを果たした。５２年に１軍に抜てきされて、二塁のレギュラーに定着した。５３年には打率３割１分８厘で首位打者を獲得し、リーグ３連覇に大きく貢献。リーグＭＶＰにも輝いた。蔭山和夫、飯田徳治、木塚忠助らとともに「１００万ドルの内野陣」と呼ばれ、南海の黄金時代に欠かせない選手だった。

６３年に引退後は南海、サンケイ、阪神、近鉄でコーチを歴任。８４年には近鉄の監督に就任した。大石大二郎や金村義明らを中心選手に育て、８６年には西武と激しい優勝争いを演じるも２位。最下位に終わった翌８７年限りで退任し、コーチだった仰木彬にバトンを渡した。その後は広い人脈を生かした球団フロントとして、主に編成部門で辣腕（らつわん）を振るい、９９年に、ユニホーム組としては当時異例ともいえる専務取締役球団代表として近鉄を支えた。

８２歳だった２０１３年１１月１０日にプロ野球経験者（元プロ）学生野球の指導者になるための学生野球資格回復研修制度の研修会を受講。「まだ元気で球界に恩返しがしたい」と意欲を語るなど、野球界のため精力的に活動していた。

◆岡本 伊三美（おかもと いさみ）１９３１年２月２６日、大阪府生まれ。京都第一工業高（現京都工学院高）から入団テストを経て４９年南海入り。５３年に首位打者とＭＶＰ獲得。通算成績は１２８９試合、打率２割５分７厘、１２５本塁打、５１３打点、１８２盗塁。８４年から４年間近鉄監督で２３９勝２４２敗３９分け。右投右打。現役時は１７３センチ、７４キロ。元プロテニスプレイヤーの岡本久美子は次女。