１８日に中山競馬場で行われた中山グランドジャンプ・ＪＧ１のジョッキーカメラが、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

ＪＧ１・３連勝となったエコロデュエルに騎乗していた草野太郎騎手のジョッキーカメラはゲートが開く前、「ほほほほほほ〜」と鼻歌からスタート。飛越の際に「お前、すごいな」と馬に声をかけ、逃げていたサンデイビスをかわして先頭に立って独走態勢に入ると、「完璧」の言葉とともに最終障害をクリアし、ゴール前に「強いな、お前は」と褒めたたえる圧勝劇。フィニッシュ後には「素晴らしい」「強すぎるだろ」とパートナーへの賛辞を連発していた。

自身もＪＧ１初制覇だった昨年はゴール直前に「頼む！頼む！」と絶叫し、ゴール後には馬上で泣く様子が収められていた。今年は涙はなく、余裕たっぷりの様子で障害王の風格を漂わせていた。

ゴール後には、振り返って「水沼は？水沼！ 頑張ってる」とポリトナリティーでＪＧ１初騎乗だった後輩を気にかける様子。最後の直線で大歓声を受けて無事に完走すると「よく帰ってきた。偉い。よかった」と声をかけていた。

馬から降りるとき、草野騎手は「走るんじゃいと分かっているから、上にいるだけだよ。誰でも勝てるかもしれないよ」と謙遜すると、岩戸調教師は「そうじゃないよ。ここまでの絆があるんだよ」の言葉を贈り、動画が締められていた。

ドラマと優しさがあふれる動画に、コメント欄では「最終障害に６０ｋｍ／ｈ弱でつっこんでいくの凄すぎる」「１年前は初Ｇ１制覇っていう感じがしたジョッキーカメラだったが今年は王者の風貌を感じた」「名コンビのジョッキーカメラ！！」「最後の方でＪ・Ｇ１初騎乗の水沼騎手を待ってるシーン、なんか素敵… 平地では見られない風景だなって思った…」「草野のファンになりました」「ほんまになんか少年漫画みたいだ」など強さに驚く声や、感動したというコメントが続々と寄せられていた。