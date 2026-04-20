JRAは20日、米クラシック3冠初戦ケンタッキーダービー（G1、5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の馬券を発売すると発表した。日本時間5月3日午前7時57分（現地時間2日午後6時57分）発走予定となっている。

日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sと3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）、中東遠征でドバイのUAEダービーを制したワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）の2頭が出走を予定している。

インターネット投票は「即PAT」および「A―PAT」が対象で発売は5月2日午前7時から発走予定時刻の2分前まで。競馬場やウインズの「UMACA投票機」でも発売され、単勝・複勝・馬連・ワイド・馬単・3連複・3連単の7式別となっている。

ケンタッキーダービーの過去の日本調教馬は95年スキーキャプテン14着、16年ラニ9着、19年マスターフェンサー6着、22年クラウンプライド13着、23年デルマソトガケ6着、マンダリンヒーロー12着、コンティノアールは出走取消、24年フォーエバーヤング3着、テーオーパスワード5着、25年ルクソールカフェ12着、アドマイヤデイトナが19着だった。

▽ケンタッキーダービー 米クラシック3冠の第1戦で、米国の国民的スポーツイベント。「スポーツの中でも最も偉大な2分間」と表現されることもある。