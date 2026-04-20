モデルの近藤千尋（36）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。次女の幼稚園卒園を語った。

近藤は「こないだちょうど次女が卒園してまいりました」と報告。タレントの峯岸みなみが「やっぱり感動するもんですか？」と聞くと、近藤は「めちゃくちゃ感動した」と即答。その上で「長女の時は長女も泣いて、私も泣いて、みんな泣いてたんだけど、次女って幼いのか一滴も泣かなくて…」と明かした。

モデルの滝沢眞規子は「個人差あるよね」と共感。「卒園式とかでも涙堪えながら歌ってる子を見たりするとこっちも泣いちゃったりするじゃん。でもけろりんとしてる子はしてるじゃん。あれ、なんなんだろうね」と話した。

近藤は「次女の代は誰1人泣いてなくて、親御さんだけみんな泣いていた。長女の時は子供たちもみんな泣いてたんだけど。だからちょっと引っ込んじゃったよね」と笑いながら明かした。

卒園式では近藤の夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久も泣いていたという。子供の卒園式、卒業式の経験がまだない峯岸が「想像できないんですよ。どんな気持ちで泣くんですか？」と質問すると、近藤は「入園した時の次女を思い出すんですよ。“行きたくない”とか“ママと離れたくない”って言ってたのに、今は1人でスタスタ玄関に行く姿とか。歌ってる姿とか前は小さい口しか開かなかったのに、今は手とかつけて。成長したなって感動しました」としみじみ語った。

近藤は2015年に太田と結婚。17年に長女、19年に次女、24年に三女を出産した。