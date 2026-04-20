「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、グローバルウェイ<3936.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



２０日の東京市場で、ＧＷは大幅に５日続伸。中東情勢の先行き不透明感から積極的に主力株を手掛けにくいなか、株価が低位の同社に資金が流れやすくなっているもよう。買いが買いを呼ぶ展開で、日足チャートでは７５日移動平均線を大きく上抜けてきた。



なお、３月３０日には「Ａｍａｚｏｎ Ｃｏｎｎｅｃｔ × Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ Ｖｏｉｃｅ（旧Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｌｏｕｄ Ｖｏｉｃｅ）コンタクトセンター導入支援サービス」を開始したと発表。また、同日には子会社のタイムチケットが、所属ライバーの芸能活動の活躍機会を広げるなど「ＴｉｋＴｏｋ Ｌｉｖｅ代理店」外の活動にも注力していくための子会社（同社の孫会社）を設立することも明らかにしている。



出所：MINKABU PRESS