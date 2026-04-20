横田製作所<6248.T>が急騰しストップ高の２３３０円に買われている。前週末１７日の取引終了後に、集計中の２６年３月期の単独業績について、売上高が従来予想の２３億円から２３億８００万円（前の期比１．４％増）へ、営業利益が４億８００万円から４億６０００万円（同１．１％増）へ、純利益が２億８６００万円から３億２５００万円（同１．９％増）へそれぞれ上振れ、減益予想から一転して増益で着地したようだと発表しており、これを好感した買いが流入している。



原材料価格の上昇や人件費の引き上げなどによるコストアップの影響が懸念されたものの、主に販売価格の見直しによる収益性の改善が利益増に貢献した。なお、業績上振れに伴い、３５円を予定していた期末配当予想を４０円に引き上げ、年間配当予想を６０円（前の期５５円）とした。



出所：MINKABU PRESS