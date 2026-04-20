「テレビに出てましたよね？」世界一受けたい授業に出演してモテ始めた博士がハマった甘いワナ
バッタの研究に明け暮れ、一流研究者となった“バッタ博士”こと前野ウルド浩太郎氏。あるとき、テレビの有名番組出演をきっかけに突如モテ期が訪れる。彼に接近してくる女性たちの本当の意図はなんなのか？※本稿は、昆虫学者の前野ウルド浩太郎『バッタ博士の異常な愛情 恋愛と婚活の失敗学』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。
テレビ出演後に
モテ期が到来!?
「あれ？ こないだテレビに出てませんでしたか？」
「世界一受けたい授業」というテレビ番組に出演した翌週、外国送金の用事で近所の銀行へ行くと、受付の若い女性行員が声をかけてくれた。そうですと伝えると、「ちょっと待っててくださいね」と言って奥に引っ込み、若い女性行員3名を引き連れて戻ってきた。明らかに番組を見ていない様子なのに、クリアファイルなどにサインを求められた。
「えー、一緒に飲みたいです。色んなお話聞きたいです！」
私も女性行員と話したい。受付の女性と連絡先を交換し、後日、私1人と女性行員4名で飲むことになった。うち1名は既婚者だったが、他の3名は独身とのこと。これはドッキリ番組か何かに違いないと警戒心を強めた。
彼女たちは「チヤホヤ」してくれた。我が人生において、見知らぬ女性に囲まれて飲むことなどなかった。「テレビに出るとすごく良いことがあるんだなぁ」としみじみとした。
ホロ酔い状態で、「○○をしたらすごくいいから、また銀行に来てくださいね」とお誘いいただいた、気がした。