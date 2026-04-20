20日11時現在の日経平均株価は前週末比617.03円（1.06％）高の5万9092.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は686、値下がりは801、変わらずは83。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を164.93円押し上げている。次いでファストリ <9983>が74.02円、中外薬 <4519>が51.99円、東エレク <8035>が43.24円、ファナック <6954>が38.89円と続く。



マイナス寄与度は39.98円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、アドテスト <6857>が30.17円、信越化 <4063>が19.95円、良品計画 <7453>が9.86円、セコム <9735>が4.69円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は機械で、以下、繊維、輸送用機器、保険と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分4秒時点



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