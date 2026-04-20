今季のプロ野球界では、高校時代に難関国立大を目指した秀才投手が躍動している。

１９日の巨人戦（神宮）でプロ初先発初勝利を挙げたドラフト４位・増居翔太投手（トヨタ自動車）は、滋賀県内屈指の進学校である彦根東高校の出身だ。

２年だった２０１７年夏の甲子園では開幕戦で波佐見戦に先発。９回５失点の１６０球完投で、創部１２４年目の聖地初星へ貢献している。２０１８年センバツ３回戦・花巻東戦では九回まで無安打無得点投球をしながら、延長十回にサヨナラ負け。それでもプロの一気に評価を上げた。

同校の多くの部員は、平日に練習後の午後８時以降から塾へ向かう。さらに翌朝も授業開始前の午前７時から、それぞれの教室で１時間の“朝勉”に励んでいた。増居も当時、京大進学を目指すほどの秀才としても注目を集めていた。

高校時代から受け答えは理路整然としており、３年夏にはプロ入りについて「全く考えていない」と話していた。だが、慶大３年時頃にプロ入りへの思いが芽生え、大学、社会人で２度の指名漏れを経て夢をかなえた。初勝利後には「ホッとしています。この舞台で活躍することで恩返しできれば」と話した。

ＤｅＮＡでは４年目の橋本達弥投手が７日・中日戦でプロ初勝利を挙げた。

橋本は兵庫県屈指の進学校である長田高校出身。高校入学時は１７６センチ、５６キロとガリガリだった。高校では朝食から見直し、３年時には体重が２０キロも増加。入学時に１３２キロだった直球は、３年夏には最速１４７キロを計測するまでに成長した。

３年夏は東兵庫大会準々決勝まで進出し、小園海斗（現広島）を擁する報徳学園に０−１で惜敗。それでも名門相手の好投で大きく評価を上げた。

当時は筑波大などへの進学を検討した秀才で、最終的には慶大に進学。２０２２年度ドラフト５位でＤｅＮＡ入りを果たした。

ただ、これまでケガや病気に苦しんできた。大学時代は国指定の難病「ＩｇＡ腎症」を乗り越え、プロ２年目には右肩を痛め手術を受けた。プロ初勝利時には「本当に幸せな気持ちです。これまで３年間、うまくいかないことも多くて…」と話していた。

くしくも２人は慶大の同期で今年２６歳を迎える。苦しい時期を乗り越えた２人の秀才投手がさらなる活躍を見せれば、子どもたちに夢を与える存在となるはずだ。