猫の『毛並みが悪くなった』ときの原因

1.栄養バランスの乱れが被毛に直結する

猫の毛並みがパサついたりツヤを失ったりする原因の一つは、食事内容の偏りです。被毛は主にたんぱく質から作られているため、質の良い栄養が不足するとすぐに影響が出てしまいます。

とくに安価なフードやおやつ中心の食事は、必要な脂肪酸やビタミンが不足しがちです。結果として、毛がゴワついたり抜けやすくなったりすることがあります。

「最近ちょっと毛並みがイマイチかも」と感じたら、まずは毎日のごはんを見直してみることが大切です。

2.ストレスや環境変化による影響

見落としがちですが、ストレスも毛並みの悪化の大きな原因になります。猫はとても繊細な動物で、引っ越しや模様替え、新しい家族が増えたなどの変化に強い影響を受けます。

ストレスを感じるとグルーミングの頻度が減ったり、逆に過剰に舐めすぎたりして毛並みが乱れます。

また、安心できる場所がないとリラックスできず、毛づくろい自体が雑になることも。毛並みは「心の状態のバロメーター」ともいえるでしょう。最近の生活環境に変化がなかったか、一度振り返ってみるのがおすすめです。

3.体調不良や皮膚トラブルのサイン

毛並みの悪化は、体調不良や皮膚トラブルのサインである場合もあります。たとえば、皮膚炎や寄生虫、内臓の不調などがあると、毛がベタついたりフケが増えたりします。

とくにシニア猫や、急に毛並みが変わった場合は注意が必要です。元気そうに見えても、体の中で不調が進んでいることもあります。

「なんとなく元気がない」「食欲が落ちた」などの変化が同時に見られる場合は、早めに動物病院で相談したほうが安心です。

被毛のお手入れのポイントと改善策

毛並みを整えるためには、外側と内側の両方からのケアが重要です。まず基本になるのはブラッシング。これは単なる美容ではなく、抜け毛を取り除き皮膚へのマッサージにもなり血行を促進する役割があります。短毛種でも週に数回、長毛種なら毎日が理想です。

また、食事の見直しも効果的。良質なたんぱく質に加え、オメガ3脂肪酸などが含まれたフードを選ぶことで、毛に自然なツヤが戻りやすくなります。

さらに、猫が安心して過ごせる環境づくりも忘れないことが大切です。静かで落ち着けるスペースを用意するだけでも、ストレス軽減につながります。

もしべたつきやフケが気になる場合は、猫用シャンプーでのケアも有効ですが、やりすぎは逆効果です。もしやるのであれば月1回程度を目安にしましょう。日々のちょっとした積み重ねが、ふわふわで健康的な毛並みを取り戻す近道です。

まとめ

猫の毛並みが悪くなると「見た目の問題かな？」と思いがちですが、実は体や心の状態を映し出す大切なサインです。

今回ご紹介したように、原因は主に「食事」「ストレス」「体調」の3つが関係しており、どれも日々の暮らしの中で見直せるポイントばかりです。

たとえば、ごはんの質を少し意識したり、安心して過ごせる場所を整えたり、こまめにブラッシングしてあげるだけでも、毛並みは少しずつ変わっていきます。

反対に、急な変化や違和感が続く場合は、早めに気づいてあげることが何より大切です。毎日の触れ合いの中で小さな変化に気づけるのは飼い主さんだからこそ。

愛猫のふわふわな毛並みを守ることは、健康と幸せを守ることにもつながります。無理のないケアを続けながら、心地よい暮らしを一緒に育てていきたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)