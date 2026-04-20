「ちゃんと袋に入れろ！」レジでブチ切れる客。店員「申し訳ございませんが」客が思わず無言になったワケ

これは筆者自身の体験です。先日、スーパーで買い物をしていたとき隣のレジで信じられない光景を目撃しました。男性が袋詰めをしていたスタッフに怒鳴り始め、その光景に驚きました。しかし、スタッフの冷静で優れた対応に、私は感動しました。その対応を通じて、冷静さとプロフェッショナルの凄さを学んだ出来事でした。

スーパーで見た驚きの光景

先日、スーパーで買い物をしていると、隣のレジで信じられない光景を目撃しました。男性がレジスタッフに向かって「ちゃんと袋に入れてよ！」と怒鳴り始めたのです。どうやら袋詰めが遅いことにイライラしていたようで、その声は店内に響き渡りました。周りの客たちは一瞬驚きましたが、スタッフは冷静に対応を続けていました。

スタッフの冷静さに感動

男性が「早くしてくれ！」とさらに声を荒げた瞬間、スタッフは一切動じることなく、丁寧に袋詰めを続け、男性に優しく言いました。「お待たせして申し訳ございません。お急ぎのようでしたら、セルフレジをご利用いただけますので、そちらでお会計をお済ませください」その瞬間、男性は黙り込んでしまい、周りの客たちもその静かな対応に感心し、空気が一変しました。男性はしばらく何も言わず、そのまま無言でレジを離れました。

理不尽なクレームに冷静に対応

スタッフの冷静で、かつ柔らかな対応に驚きました。私は思わずスタッフに「素晴らしい対応でしたね！」と声をかけると、スタッフはにっこりと微笑んで「ありがとうございます」と答えてくれました。理不尽なクレームにも動じることなく、冷静に適切な対応をしたスタッフのプロフェッショナルな姿勢に、私は思わず心がスカッとしました。

反省と成長

自分の気持ちを押し付けるのではなく、冷静に問題を解決する方法を示したスタッフの姿に感動しました。あの対応を見て、冷静に、相手を尊重しながら解決策を提案することの大切さを改めて学びました。どんなに理不尽な要求があっても、感情的に反応せず、冷静に対処することが最も効果的だと実感した出来事でした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2026年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。