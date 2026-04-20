◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬に安田記念への優先出走権

安田記念の前哨戦で、興味深いメンバーが顔をそろえた。昨年のマイルＣＳで３着のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）が今年の２戦目を迎える。

前走の東京新聞杯では中団から直線で良く伸びたが、勝ち馬と接触してバランスを崩す不利があった。それでも首、首差の３着と地力を示した。連覇こそならなかったが、走りそのものに安定感が増してきた。上々の始動戦と言っていい。

１６日の１週前追い切りでは、古馬オープンのヤブサメと併せて手応えで見劣り、「あれっ？」という感じで見ていたが、石橋調教師の「ヤブサメは（メイショウ）タバルと同じくらい調教で動くからな」というコメントで納得した。ラスト１ハロンは１１秒３（６ハロンは８４秒４）と動いており、このひと追いでガラッと変わってきそうな印象で、力を出せる態勢にある。

京都の馬場は、２月１５日までの連続開催の影響もあり、前開催の後半はかなり傷んでいた。開幕週だからといって、先行馬有利とも思えない。Ｇ１で３着した舞台で、差し切りもありそうだ。（山下 優）