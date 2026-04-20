Snow Man宮舘涼太、料理好きの原点は“母の日” カーネーションを届ける『ESSE』表紙＆特集
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、5月1日発売の『ESSE』6月号（扶桑社）の表紙に初登場する。「母の日」にちなんでカーネーションを持った表紙と、休日のカフェタイムをイメージした中面写真が見どころに。母の日の記憶や普段の暮らしぶりなど、素の“舘様”に迫るインタビューも掲載される。
誌面では、現在放送中のテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で初の連続ドラマ主演に挑戦している宮舘が、指先まで意識した役づくりや仲間とつくる楽しさなど、作品についての話から日々の暮らしや母の日にちなんだエピソードまで、等身大の言葉を届ける。
【写真】食卓で…！こちらを見つめる宮舘涼太
■インタビュー一部抜粋
料理好きになった原点は「母の日」かもしれません。
6月号が発売される頃は、もうすぐ母の日ですね。小学生の頃は、母の日に料理をつくってあげていたんですよ。もちろん、できないところは手伝ってもらいながらですけど、一生懸命ハンバーグを焼いたりして。僕が料理好きになったのも、母と一緒にキッチンに立っていたことがきっかけ。それが今のお仕事にもつながっています。
誌面では、現在放送中のテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で初の連続ドラマ主演に挑戦している宮舘が、指先まで意識した役づくりや仲間とつくる楽しさなど、作品についての話から日々の暮らしや母の日にちなんだエピソードまで、等身大の言葉を届ける。
■インタビュー一部抜粋
料理好きになった原点は「母の日」かもしれません。
6月号が発売される頃は、もうすぐ母の日ですね。小学生の頃は、母の日に料理をつくってあげていたんですよ。もちろん、できないところは手伝ってもらいながらですけど、一生懸命ハンバーグを焼いたりして。僕が料理好きになったのも、母と一緒にキッチンに立っていたことがきっかけ。それが今のお仕事にもつながっています。