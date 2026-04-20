村上宗隆は３試合連発の８号２ラン

【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦に７番三塁で出場し、１６試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放つなど３打点で１０―４の大勝に貢献した。

アスレチックス戦に３番一塁で出たホワイトソックスの村上は、３試合連発の８号２ランを放った。試合は７―４で勝利。ドジャースの大谷はロッキーズ戦に１番指名打者で出て適時二塁打を放ち、球団歴代単独３位の５１試合連続出塁とした。先発の佐々木は４回２／３を３失点。チームは６―９で敗れた。

４連敗中だったブルージェイズは前日までの鬱憤（うっぷん）を晴らすかのように、試合開始直後に猛攻を見せた。岡本もその流れに乗り、持ち前の打力をアピールした。

先頭打者からの６連打で、３点を奪ってなお満塁の場面。「外野フライでも１点入る」と、気負わず打席に入った。真ん中に入ったストレートを逃さず、左越えの２点二塁打。久々に飛び出た長打に「うれしかった」と表情を緩めた。

これで、気が楽になったか。三回は１ボールから低めの球を引っ張り、左中間席へ放り込んだ。これまでの２発はともに速球を捉えたものだったが、今回はスライダーを仕留めた。自身１６試合ぶりのアーチとなるソロに、ベンチの仲間が大喜びで迎えてくれた。

４月に入って打率が下降しているが、「しっかりと捉えられている打球がここ最近、増えているのは事実。だんだん角度がついてくれば、長打になる」との思いを持って、試合に臨んでいた。それぞれメジャーで初となる、１試合２長打と３打点。「こういう打席を増やしていけるように頑張りたい」と、すぐに気を引き締めた。（米アリゾナ州フェニックス 平沢祐）