「待ってるぞ！」「絶対戻ってくる」W杯に間に合うか…スタンドの31歳日本代表アタッカーにファンエール「この試合で一番アガった」

「待ってるぞ！」「絶対戻ってくる」W杯に間に合うか…スタンドの31歳日本代表アタッカーにファンエール「この試合で一番アガった」