「待ってるぞ！」「絶対戻ってくる」W杯に間に合うか…スタンドの31歳日本代表アタッカーにファンエール「この試合で一番アガった」
現地４月19日、モナコはリーグ・アン第30節でオセールと対戦し、２−２で引き分けた。この試合を配信したDAZNの中継で、日本のファンの視線を集めたのが、負傷離脱中の南野拓実だった。
65分、ファラリン・バロガンがネットを揺らすもオフサイドで取り消しとなった場面。リプレイの最中、カメラはスタンドにいた南野を捉えた。私服姿の背番号18は思わず立ち上がり、ピッチを見つめていた。
このワンシーンにSNS上でファンは即座に反応。「モナ王がいる、タキ！」「この試合で１番アガったところ」「タキ待ってるぞ！」「絶対戻ってくるって信じてる！」など、復帰を待ち望む声が相次いだ。「今はゆっくり治療に専念して下さい」といったエールも多く寄せられている。
南野は昨年12月のオセール戦で相手選手との競り合いの際に負傷。ピッチ上で顔を覆いながら担架で運ばれ、そのまま途中交代となった。その後、クラブは左膝前十字靭帯断裂を発表。長期離脱を強いられている。
６月11日に迫るワールドカップを見据える日本代表にとっても、南野の復帰は大きな鍵を握る。ファンの期待は、確実に31歳MFの帰還へと向けられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「信じてる！」南野が私服姿でスタンド観戦
65分、ファラリン・バロガンがネットを揺らすもオフサイドで取り消しとなった場面。リプレイの最中、カメラはスタンドにいた南野を捉えた。私服姿の背番号18は思わず立ち上がり、ピッチを見つめていた。
南野は昨年12月のオセール戦で相手選手との競り合いの際に負傷。ピッチ上で顔を覆いながら担架で運ばれ、そのまま途中交代となった。その後、クラブは左膝前十字靭帯断裂を発表。長期離脱を強いられている。
６月11日に迫るワールドカップを見据える日本代表にとっても、南野の復帰は大きな鍵を握る。ファンの期待は、確実に31歳MFの帰還へと向けられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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