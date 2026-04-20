俳優の木村了が１９日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。妻の奥菜恵との出会いを振り返った。

木村は手相占いの大串ノリコ氏の鑑定を受けた。そこで「家事も手伝いますね」と指摘され「家のタスク、目の前にあったら全部やる」と即答。「洗濯も食器洗いも、掃除も。家事全般やるタイプです」と言い、上田竜也が「苦でもなく？」と聞くと木村は「全自動です」と、自然に体が動くとした。

大串氏は「２７歳ぐらいから忙しい。活躍の場が広がって人生も広がった」と言われると、木村は「結婚が２７ぐらい」と振り返り。結婚のきっかけを聞かれ「舞台の共演がきっかけ。そこから一緒になりました」と説明していた。

また、上田から「結婚に何のメリットが？」と聞かれ、木村は「良かったのは子どもたちの成長が見れたり、イベントが年に何回かある。うちは女の子なので、ひな祭りやクリスマス、誕生日を一緒に過ごす事で幸せに感じたり…。あとは笑顔でいてくれることが一番のメリット。安定する」と話していた。

木村は１６年３月に俳優の奥菜恵と結婚。奥菜は０４年に有名実業家と結婚し、離婚。その後０９年に会社員と結婚し、２女を授かるも１５年に離婚。木村とは３度目婚だった。