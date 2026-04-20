大分県内初の夜間中学「県立学びヶ丘中学校」は２１日、開校記念式典と１期生の入学式を迎える。

１期生の１人は、「スーパーボランティア」として知られる日出町の尾畠春夫さん（８６）だ。尾畠さんは「本当の勉強ができるのはこれから。ゼロからの出発と思ってやらせていただく」と入学を心待ちにしている。（大山楓子）

学びヶ丘中は県立爽風館高（大分市）の敷地内に併設される。１月中旬、同高で行われた体験教室に、真剣な表情で授業を聞く尾畠さんの姿があった。理科の授業では、隣の席の参加者とペットボトルを使って雲を作る実験を行い、気圧について学んだ。終了後には報道陣に「『記憶するより記録しろ』でメモを取っていた。勉強できてありがたい。しらしんけん（一生懸命）になる」と話した。

尾畠さんは農家に奉公に出され、小学５年から中学校卒業までほとんど学校に行けなかった。作業ができない雨の日に「今日は学校に行っていい」と言われ、勉強ができることがうれしかったが、雨がやみ授業を１時間しか受けられない日もあったという。

中学卒業後は、鮮魚店を営むと決め、修業を別府市や山口県下関市、神戸市で積み、開店資金を蓄えるために東京でとび職に就いた。２０歳代後半で別府市に店を構え、６５歳まで続けた。

当時を「勉強の『べ』の字もする暇がなかった」と振り返るが、２０歳前後の頃から、国語辞典を使って知らない言葉を調べるようになった。今も使い続けている辞書のカバーはボロボロで、辞書そのものもテープで補強されている。漢和辞典も若い頃から同じものを使っているという。「知らないことがわかるのは本当に良いね」と目を輝かせる。

「魚を切るのも、車の運転も、あいさつも何でも学びだと思っている」という一方で「今までできなかった数学や理科、英語といった学問を学ぶ意味で、ゼロからの出発だ」と入学を心待ちにしている。「卒業後に第二の人生を歩もうかな」と顔をほころばせた。

ただ、最も頭を悩ませているのはボランティアとの両立だ。今でもボランティア活動は続けており、昨年１１月に大分市佐賀関で発生した大規模火災では、１２月２７、２８日に現地に入り思い出の品探しなどを手伝った。

夜間中学には「極力休みなく行かせてもらおうと思う」と話す尾畠さん。今後については「みんなの命は１個しかない。よく自分で考えて、（ボランティアの方が）大事だと思ったら学校を休みます」と話した。