２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２５銭程度のドル安・円高で推移している。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円６４銭前後と前日に比べ５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。イランのアラグチ外相が自身のＳＮＳに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるよう完全に開放する」と投稿したことなどを背景に、「有事のドル買い」が巻き戻され一時１５７円５９銭まで軟化した。



ただ、トランプ米大統領が１９日に「米国による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）した」とＳＮＳに投稿したことなどを受け、この日の東京市場では中東情勢を巡る楽観論が後退。時間外取引で米原油先物相場が上昇していることで、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支悪化が意識されやすく、ドル円相場は午前９時００分ごろに１５９円２０銭近辺まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７５４ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８６円９１銭前後と同７５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS