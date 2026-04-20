アーキテクツが３連騰、２７年２月期は営業黒字見通し

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085.T>が３連騰している。前週末１７日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高１３億３２００万円、営業利益４８００万円、最終利益３８００万円と営業黒字を見込むことが好感されている。



前期が変則決算だったため単純比較はできないものの、１１月開催の臨時株主総会で大幅な体制変更を実施したほか、子会社４社の売却を実施。また、従来事業である「建築家提案サービス事業」に加えて、新たに「環境事業」並びに「ＩＴ・海外事業」をセグメントするなどして事業再生に取り組んでおり、その効果発現が期待されている。



なお、２６年２月期決算は、売上高６億５８００万円、営業損益５億５９００万円の赤字、最終損益６億円の赤字だった。



出所：MINKABU PRESS