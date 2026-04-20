“ピピ”中井卓大が復帰戦後に公表「12月に右膝の半月板の手術をして…」
レガネスBのMF中井卓大が19日、スペイン5部第31節のモストレス戦(△1-1)に途中出場した。試合後にはインスタグラム(@pipirm22)を更新し、右膝半月板の手術を行っていたことを公表した。
22歳の中井はレアル・マドリーの下部組織出身で、2022-23シーズンにリザーブチームのカスティージャに昇格したものの翌年以降は下部カテゴリーへのレンタル移籍が続いた。昨季限りでR・マドリーを退団し、今季よりレガネスのBチームに加入している。
もっとも12月に掲載された『マルカ』のインタビューで、半月板の負傷を抱えていることを公表していた中井。待望の復帰を果たした今節終了後、インスタグラムを通じて「12月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました!!ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます」と喜びを伝えている。
そして今季の最終盤に向けて「シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。 引き続き応援よろしくお願いします!」と意気込みを綴った。
22歳の中井はレアル・マドリーの下部組織出身で、2022-23シーズンにリザーブチームのカスティージャに昇格したものの翌年以降は下部カテゴリーへのレンタル移籍が続いた。昨季限りでR・マドリーを退団し、今季よりレガネスのBチームに加入している。
そして今季の最終盤に向けて「シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。 引き続き応援よろしくお願いします!」と意気込みを綴った。