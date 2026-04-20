【ライブレポート】＝LOVE結成8周年ツアーファイナル大盛況！2日間で約7万人動員、新曲も披露

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＝LOVEが、4月19日に結成8周年を記念した8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINAL in 横浜スタジアムを開催。

当公演は4月18日・19日の2日間合わせて約7万人を動員、新曲「モラトリアム」「お姫様の作り方」も初披露された。

■「これからもイコールな関係でいてくれますか!?」（山本杏奈）

開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春“サブリミナル”」を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。そしてこの曲でセンターを務める高松瞳（「高」は、はしごだかが正式表記）が会場後方のサブステージに姿を現し、映像とリンクするように一節を歌い上げたのち「Overture」が鳴り響いた。高松の「ハマスタ行くぞ！」という気合いのひと言を合図に、「青春“サブリミナル”」のパフォーマンスがスタート。チェック柄とフリルが印象的な新衣装に身を包んだメンバーは、上昇するセンターステージの上から晴れやかな歌声を届けた。また「超特急逃走中」ではトロッコで場内を巡ったほか、クレーンに乗って観客へ手を振りながら笑顔を振りまいた。

グループの軌跡を振り返る映像を経て披露されたのは、佐々木舞香と野口衣織によるユニット曲「虹の素」。ふたりの情感に満ちた迫真のステージに、会場中の視線が釘付けになる。本公演で初披露となった「モラトリアム」では、センターを務める諸橋沙夏のペンライトカラーである緑の光で横浜スタジアムが鮮やかに染まった。

すでに熱い盛り上がりが生まれていたが、公演後半からライブの勢いがさらに増していく。「呪って呪って」を皮切りに生バンドがステージに合流し、場内を包むサウンドに厚みとダイナミズムが足された。メンバーはフード付きの衣装を身にまとい、アグレッシブなパフォーマンスを展開。スパークラーや炎などの派手な演出も次々に飛び出した。

最新シングルの表題曲「劇薬中毒」からはストリングスも生演奏に加わり、パフォーマンスがより一層華やかに。この曲でダブルセンターを務める佐々木と野口を筆頭に、＝LOVEは激情的な恋愛に溺れる姿を表現して観客の心を虜にした。その後も代表曲を畳みかけ、ファンとともに特別な光景を作り上げていく＝LOVE。「探せ ダイヤモンドリリー」ではメンバーが客席にマイクを向けると、感動的なシンガロングが実現した。さらに「＝LOVE」では会場がグループのイメージカラーであるピンクのペンライト一色に染まり、スクリーンにメンバーからファンに宛てた手書きのメッセージが映し出された。

公演本編のラスト、リーダー山本杏奈の「この楽曲が私たちの分岐点になりました。これからも“とくべチュ”に歌い続けていきます」という言葉をきっかけに披露されたのは、2025年リリースのヒット曲「とくべチュ、して」。メンバーが伸びやかな歌声を力いっぱい響かせると、ステージの後方上空にきらびやかな花火が打ち上がった。

アンコールに突入したあとも＝LOVEはエネルギッシュなライブを繰り広げていく。そして彼女たちは客席を見渡しながらスタジアム規模の単独コンサートを開催できた感慨を口にしたのち、「絶対アイドル辞めないで」を晴れ晴れと歌唱。銀テープが舞い、場内に万感の思いが広がるなか、山本が「今日会場に来てくださった皆さん一人ひとりが大切な存在です。これからもイコールな関係でいてくれますか!?」と問いかけると盛大な歓声が響き渡った。

■セットリスト ※2日間共通

1. 青春“サブリミナル”

2. ラブソングに襲われる

3. 超特急逃走中

4. ナツマトぺ

5. お姫様の作り方

6. Sweetest girl

7. 推しのいる世界

8. 「君と私の歌」

9. 「ドライブ デート 都内」

10. Oh！Darling

11. 虹の素

12. 誰にもバレずに

13. モラトリアム

14. 呪って呪って

15. Junkies

16. 内緒バナシ

17. ヒロインズ

18. 劇薬中毒

19. いらない ツインテール

20. 仲直りシュークリーム

21. この空がトリガー

22. 夏祭り恋慕う

23. 探せ ダイヤモンドリリー

24. =LOVE

25. とくべチュ、して

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「劇薬中毒」

■関連リンク

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/

■【画像】『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINAL in 横浜スタジアム ライブ写真

■【画像】＝LOVEのアーティスト写真